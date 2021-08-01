Хорнер: Боттас проделал отличную работу для «Мерседеса», выбив обе наши машины

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал неудачу команды на старте гонки, когда ошибка Валттери Боттаса привела к аварии, по итогам которой Серхио Перес сошёл, а Макс Ферстаппен продолжил гонку на повреждённой машине.
«Это суровость гонок, не так ли? К сожалению, Валттери плохо стартовал, неверно оценил точку торможения и проделал отличную работу для „Мерседеса“, выбив обе наши машины. Должен сказать, механики сотворили чудо, что машина Макса в принципе поехала дальше. Они выпрямили ряд трубопроводов для жидкостей, просто невероятно отреагировали.
В последних двух гонках нам невероятно не везло. Это было сурово в плане повреждений, деталей и двигателей. Но мы продолжим двигаться вперёд и будем сражаться во второй половине чемпионата. Эта пара недель была тяжёлой, но всё может измениться очень быстро, как вы только что могли видеть. Впереди ещё долгий путь», — приводит слова Хорнера RaceFans.
- 1 августа 2021
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