Стролл объяснил свою ошибку, приведшую к аварии с Леклером и сходу

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал собственную ошибку на старте гонки Гран-при Венгрии. Стролл не смог затормозить перед первым поворотом, заехал на обочину и затем врезался в «Феррари» Шарля Леклера.



«Очень разочаровывает сойти так рано в ходе гонки. Когда только впереди произошла авария, я выбрал внутреннюю траекторию, чтобы постараться избежать контакта, но заблокировал колёса на торможении. Как только это произошло, я знал, что не смогу пройти поворот, потому что было так скользко и сложно. Я сделал всё, что мог, чтобы избежать контакта, но, к сожалению, моя гонка была закончена. Мы воспользуемся паузой, чтобы перегруппироваться. Мы хотим вернуться сильнее в Бельгии», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

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