Латифи прокомментировал первое в карьере попадание в очки в Формуле-1

Пилот команды «Уильямс» Николас Латифи прокомментировал попадание в очки на Гран-при Венгрии. Эти очки стали первыми для канадца в Формуле-1.
«Это потрясающий результат для команды. Я очень рад за всех нас. У нас и раньше были шансы набрать очки. То, что мы оба финишировали в десятке и поднялись на восьмое место в Кубке конструкторов, это потрясающе.
Это была сложная гонка. Решающую роль в моём успехе сыграли успешный старт и первый поворот. Вчера мы испытывали сложности в квалификации. Это делает наш итоговый результат ещё более значимым», — рассказал Латифи на пресс-конференции после Гран-при.
На Гран-при Венгрии произошла крупная авария уже на первом круге. Валттери Боттас из «Мерседеса» столкнулся с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. В итоге победу на Гран-при одержал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Николас Латифи и Джордж Расселл заняли восьмое и девятое место соответственно.
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