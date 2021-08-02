Сайнс показал, как отпраздновал попадание на подиум после дисквалификации Феттеля

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс показал, как празднует третье место на Гран-при Венгрии.

«Моё третье место подтверждено! Это мой второй подиум за «Феррари». Я очень счастлив за всю команду, мы вложили очень много сил в первую половину сезона. Это нетипичный подиум (снова)… но ура! Вперёд, «Феррари», — написал Сайнс в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Сайнса.

На Гран-при Венгрии немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель был исключён из итогового протокола гонки. Техническим комиссарам ФИА не удалось взять после финиша образец топлива, объём которого, согласно правилам, должен составлять один литр. Согласно техническому регламенту Формулы-1, в таком случае гонщик дисквалифицируется. Таким образом, Карлос Сайнс поднялся с четвёртого места на третье.

Вторую строчку по итогам гонки занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Победителем Гран-при стал пилот «Альпин» Эстебан Окон.

Для Карлоса Сайнса этот подиум стал вторым из четырёх в его карьере, который был добыт после дисквалификации соперника.