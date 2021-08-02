Петров: как бы Вольф не принял решение заменить Боттаса после летнего перерыва

Бывший российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал ошибки гонщиков «Мерседеса» в гонке Гран-при Венгрии. Валттери Боттас попал в аварию на старте, а Льюис Хэмилтон со своими инженерами не решился сменить шины перед рестартом.



«Жалко Боттаса. Как бы Тото Вольф не принял решение заменить его после летнего перерыва. Конечно, допустил он ошибку. Поздно начал тормозить, заблокировал и создал несколько аварий сразу. Думаю, что штраф в виде 10 мест на следующую гонку должен быть как минимум (стюарды в итоге оштрафовали Боттаса на пять позиций. — Прим. «Чемпионата»).



Первый провал Хэмилтона. Конечно, его решение было — заезжать или оставаться на трассе. Но, видимо, он не оценил ситуацию, что в Будапеште всё очень быстро подсыхает. Все из пелотона заехали в боксы, а Льюис решил один стартовать. Поэтому оказался последним», — написал Петров в своём аккаунте в «Инстаграме».