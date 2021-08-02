Макс Ферстаппен: автомобили на батарейках меня не интересуют
Поделиться
Пилот Команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к электромобилям.
«Они совсем бесшумные. У меня нет электромобиля, и я не собираюсь когда-либо покупать его. К тому же они слишком тяжёлые из-за аккумуляторов. Конечно, нельзя не отметить, что ускорение таких автомобилей впечатляет. Но автомобили на батарейках всё равно меня не интересуют», — приводит слова гонщика «Ред Булл» Bild am Sonntag.
Напомним, на последнем этапе Гран-при, который проходил в Венгрии, Макс Ферстаппен занял только 10-е место. После первой половины сезона Формулы-1 голландский гонщик, набравший 186 очков, отстаёт от лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона на шесть очков. Ранее Ферстаппен лидировал, но неудачно провёл две последние гонки.
Комментарии
- 2 августа 2021
-
12:56
-
12:41
-
11:39
-
11:30
-
10:56
-
10:13
-
09:38
-
00:52
-
00:05
- 1 августа 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:50
-
23:13
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
21:49
-
21:41
-
21:21
-
21:17
-
21:07
-
20:28
-
20:17
-
20:08
-
19:36
-
19:35
-
19:32
Партнерский контент