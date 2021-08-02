Макс Ферстаппен: автомобили на батарейках меня не интересуют

Пилот Команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к электромобилям.

«Они совсем бесшумные. У меня нет электромобиля, и я не собираюсь когда-либо покупать его. К тому же они слишком тяжёлые из-за аккумуляторов. Конечно, нельзя не отметить, что ускорение таких автомобилей впечатляет. Но автомобили на батарейках всё равно меня не интересуют», — приводит слова гонщика «Ред Булл» Bild am Sonntag.

Напомним, на последнем этапе Гран-при, который проходил в Венгрии, Макс Ферстаппен занял только 10-е место. После первой половины сезона Формулы-1 голландский гонщик, набравший 186 очков, отстаёт от лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона на шесть очков. Ранее Ферстаппен лидировал, но неудачно провёл две последние гонки.