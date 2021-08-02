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Алонсо считает, что Хэмилтон подсмотрел у него, как проходить последние повороты в Венгрии

Алонсо считает, что Хэмилтон подсмотрел у него, как проходить последние повороты в Венгрии
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Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, за счёт чего Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» смог обойти Карлоса Сайнса из «Феррари» на Гран-при Венгрии.

«Честно говоря, я понимал, что не смогу удерживать Льюиса позади долгое время. На последних поворотах он изо всех сил старался повторять мою траекторию. Он выучил, как я вхожу в повороты, пока он был позади меня.

Ему хватило всего одного круга, чтобы обогнать Карлоса с новыми знаниями. Мне повезло, что я не закончил гонку в первом повороте, как некоторые пилоты. В итоге я пришёл на финиш пятым. Но вы не должны думать, что мне просто повезло, мне пришлось бороться за позицию на протяжении всей гонки. Я доволен тем, как провёл этот Гран-при», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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