Льюис Хэмилтон отреагировал на поддержку Себастьяном Феттелем ЛГБТ-движения

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новую «сториз» в своём «инстаграме». Британский гонщик прокомментировал то, что пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель публично поддержал ЛГБТ-движение, облачившись в радужную футболку на предстартовой церемонии Гран-при Венгрии.

«Мне нравится видеть, как Феттель поддерживает ЛГБТ-сообщество. Любовь всегда побеждает», — написал Хэмилтон.

Также британец отреагировал на дисквалификацию Феттеля после гонки: «Я очень расстроен из-за Себа. Для меня всегда честь делить с тобой подиум, и ты заслужил своё место. То, что ты делаешь в своей новой команде – потрясающе, продолжай сражаться. Скоро увидимся на трассе».

Напомним, что Гран-при Венгрии немецкий гонщик закончил на втором месте. Однако он был дисквалифицирован после гонки, когда комиссарам ФИА не удалось взять образец топлива в нужном количестве.