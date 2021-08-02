Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Боттас и Стролл получили по два, Норрис возглавляет таблицу

По итогам Гран-при Венгрии сразу два гонщика получили штрафные баллы. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл заработали по два штрафных балла за инциденты на первом круге. Кроме того, оба пилота потеряют по пять стартовых позиций на старте следующей гонки, Гран-при Бельгии.

Лидировать в данном рейтинге продолжают Ландо Норрис и Серхио Перес — у них по восемь штрафных баллов, однако у Серхио Переса до гонки в Бельгии сгорит один балл, полученный на прошлогоднем Гран-при Италии.