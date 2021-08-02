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Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Боттас и Стролл получили по два, Норрис возглавляет таблицу

Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Боттас и Стролл получили по два, Норрис возглавляет таблицу
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По итогам Гран-при Венгрии сразу два гонщика получили штрафные баллы. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл заработали по два штрафных балла за инциденты на первом круге. Кроме того, оба пилота потеряют по пять стартовых позиций на старте следующей гонки, Гран-при Бельгии.

Лидировать в данном рейтинге продолжают Ландо Норрис и Серхио Перес — у них по восемь штрафных баллов, однако у Серхио Переса до гонки в Бельгии сгорит один балл, полученный на прошлогоднем Гран-при Италии.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Ландо Норрис«Макларен»814 ноября 2021 года — 3 балла
Серхио Перес«Ред Булл»816 августа 2021 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»625 октября 2021 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Никита Мазепин«Хаас»52 мая 2022 года — 1 балл
Кими Райкконен«Альфа Ромео»513 сентября 2021 года — 1 балл
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»46 сентября 2021 года — 2 балла
Льюис Хэмилтон«Мерседес»46 сентября 2021 года — 2 балла
Джордж Расселл«Уильямс»414 ноября 2021 года — 3 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»418 апреля 2022 года — 1 балл
Валттери Боттас«Мерседес»425 июня 2022 года — 2 балла
Шарль Леклер«Феррари»36 декабря 2021 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»127 сентября 2021 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»18 августа 2021 года — 1 балл
Карлос Сайнс«Феррари»115 ноября 2021 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»19 мая 2022 года — 1 балл
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