Хэмилтон прокомментировал борьбу с Алонсо, на которую жаловался в ходе гонки
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил упорное сопротивление испанского пилота «Альпин» Фернандо Алонсо в борьбе за пятое место в гонке Гран-при Венгрии Формулы-1. Хэмилтон, несмотря на более свежие шины, долгое время не мог опередить Алонсо, при этом в какой-то момент Льюис жаловался на слишком жёсткую борьбу со стороны двукратного чемпиона мира.
«Это было отличное выступление со стороны Алонсо. Был один момент, когда мы соприкоснулись, и я считал, что это было на грани, но я бы не хотел, чтобы всё шло по-другому», — написал Хэмилтон в «сториз» своего аккаунта в «Инстаграме».
В конечном итоге Хэмилтон обогнал Алонсо и затем финишировал на третьем месте. В связи с дисквалификацией Себастьяна Феттеля Льюис занял вторую позицию.
Новость по темеАлонсо — о борьбе с Хэмилтоном: Льюис жалуется всегда
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