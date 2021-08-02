Хэмилтон пообещал Феттелю надеть радужную футболку в Бельгии, а затем удалил запись

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поддержал гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, который на предстартовой церемонии Гран-при Венгрии появился в радужной футболке в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Феттель не снял футболку во время исполнения национального гимна Венгрии, хотя регламент Формулы-1 просит пилотов чемпионата мира снимать футболки с какими-либо призывами перед исполнением гимна.
«Горжусь этим парнем. Нет никаких правил, которые говорили бы, какого цвета футболку ты можешь носить. Нельзя выносить предупреждение за поддержку ЛГБТК+-сообщества. Чушь. Молодец, Себ. В следующий раз я присоединюсь к тебе в такой же футболке», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».
Фото: Reddit
Однако вскоре Хэмилтон удалил запись, опубликовав новую, но уже в более сдержанных тонах.
«Здорово видеть, как Себ поддерживает ЛГБТК+-сообщество. Любовь всегда побеждает», — гласит новая запись в «инстаграме» Хэмилтона.
Судя по всему, Льюис не знал, что перед каждой гонкой дирекция Гран-при выпускает отдельный документ с регламентом, в котором прописаны предстартовые процедуры, в том числе и то, что можно надевать при исполнении государственного гимна, а что нет.
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