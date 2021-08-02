Расселл проведёт тесты в составе «Мерседеса»

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл выступит на тестах 18-дюймовых шин «Пирелли» за рулём «Мерседеса», сообщает пресс-служба «Пирелли». Тесты состоятся 3 августа на автодроме «Хунгароринг» в Венгрии.



Джордж Расселл считается кандидатом на замену Валттери Боттаса в составе «Мерседеса» в следующем сезоне.



Ранее в СМИ циркулировала информация, что «Мерседес» уже принял решение в пользу Расселла и может объявить о контракте со своим британским воспитанником в дни Гран-при Великобритании, однако этого так и не произошло. Позднее Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 намерена определиться с именем напарника Льюиса Хэмилтона в сезоне-2022 во время летней паузы. Соответственно, окончательный состав «Мерседеса» на 2022 год может быть известен к Гран-при Бельгии.