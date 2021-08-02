В «Альфа Ромео» объяснили, почему Райкконен столкнулся с Мазепиным на пит-лейне

Главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар прокомментировал столкновение Кими Райкконена с российским пилотом «Хааса» Никитой Мазепиным на пит-лейне во время рестарта гонки Гран-при Венгрии. Все гонщики, кроме Льюиса Хэмилтона, решили сменить шины с промежуточных на слики, и механики «Альфа Ромео» выпустили Райкконена в тот момент, когда к своим механикам заезжал Мазепин.
«У нас возникла проблема с сигнальным огнём, он просто не сработал. И Кими выехал, когда Мазепин проехал мимо. Неудачное стечение обстоятельств. Огонёк просто мигал, он был то зелёный, то красный. В итоге он показал Кими зелёный, когда должен был гореть красным. Система просто не сработала», — приводит слова Пухолара The Race.
После дисквалификации Себастьяна Феттеля Кими всё же попал в очковую зону, заняв 10-е место.
- 2 августа 2021
-
22:00
-
20:45
-
19:54
-
18:43
-
18:05
-
17:55
-
17:14
-
16:53
-
16:16
-
15:10
-
15:10
-
14:24
-
12:56
-
12:41
-
11:39
-
11:30
-
10:56
-
10:13
-
09:38
-
00:52
-
00:05
- 1 августа 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:50
-
23:13
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:09