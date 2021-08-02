В «Альфа Ромео» объяснили, почему Райкконен столкнулся с Мазепиным на пит-лейне

Главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар прокомментировал столкновение Кими Райкконена с российским пилотом «Хааса» Никитой Мазепиным на пит-лейне во время рестарта гонки Гран-при Венгрии. Все гонщики, кроме Льюиса Хэмилтона, решили сменить шины с промежуточных на слики, и механики «Альфа Ромео» выпустили Райкконена в тот момент, когда к своим механикам заезжал Мазепин.



«У нас возникла проблема с сигнальным огнём, он просто не сработал. И Кими выехал, когда Мазепин проехал мимо. Неудачное стечение обстоятельств. Огонёк просто мигал, он был то зелёный, то красный. В итоге он показал Кими зелёный, когда должен был гореть красным. Система просто не сработала», — приводит слова Пухолара The Race.



После дисквалификации Себастьяна Феттеля Кими всё же попал в очковую зону, заняв 10-е место.