Маси: штрафы Боттаса и Стролла были бы более суровыми, если бы условия были сухими

Гоночный директор ФИА Майкл Маси сообщил, что штрафы Валттери Боттаса и Лэнса Стролла были бы более суровыми, если бы на трассе Гран-при Венгрии были сухие условия.



«Со штрафами Боттаса и Стролла было всё предельно ясно. Мы учли дождь, можно сказать, что если бы условия были сухими и случился подобный инцидент, то наказание было бы более серьёзным. Но, исходя из того, что всё было понятно, стюарды признали пилотов виновными. Это была их ошибка.



Как мы уже говорили раньше, при вынесении решения рассматриваются обстоятельства инцидента, а не его последствия. Стюарды могут лишить гонщика трёх стартовых позиций, пяти, десяти, присудить старт с пит-лейна или принять другое решение в зависимости от обстоятельств аварии, а не её последствий», — приводит слова Майкла Маси Motorsport Week.