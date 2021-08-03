В ФИА объяснили, почему Феттель получил выговор за радужную футболку

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил, почему Себастьян Феттель получил выговор за нарушение предгоночных процедур на Гран-при Венгрии.



«Ранее в этом году после внутренних обсуждений с ФИА и Формулой-1 мы пояснили, что хотим и дальше давать гонщикам возможность продемонстрировать свою поддержку WeRaceAsOne. Но во время государственного гимна страны пилоты должны находиться в гоночных комбинезонах.



Таким образом, для всех было разъяснено, что как только наступает этот момент и пилоты проявляют своё внимание к инициативе WeRaceAsOne, на национальный гимн они должны приходить в формах команд, снимая всю оcтальную атрибутику.



Такое произошло впервые. Все пилоты, которые не сняли футболки, получили выговор, который не связан с их гоночной деятельностью. Это самое малое наказание из возможных», — цитирует Маси GPFans.