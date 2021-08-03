Окон вышел на третье место по количеству кругов лидирования в сезоне-2021
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон вышел на третье место по количеству кругов лидирования в сезоне-2021 Формулы-1 после Гран-при Венгрии. На этапе на «Хунгароринге» Окон одержал победу, пролидировав на протяжении 65 кругов из 70.
Первое место в рейтинге занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторая позиция у Льюиса Хэмилтона.
Количество кругов лидирования в сезоне-2021:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 403 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 128 кругов
3. Эстебан Окон («Альпин») — 65 кругов
4. Шарль Леклер («Феррари») — 50 кругов
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 26 кругов
6. Валттери Боттас («Мерседес») — 19 кругов
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4 круга
8. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2 круга.
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