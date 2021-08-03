Пилот «Альпин» Эстебан Окон вышел на третье место по количеству кругов лидирования в сезоне-2021 Формулы-1 после Гран-при Венгрии. На этапе на «Хунгароринге» Окон одержал победу, пролидировав на протяжении 65 кругов из 70.



Первое место в рейтинге занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторая позиция у Льюиса Хэмилтона.



Количество кругов лидирования в сезоне-2021:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 403 круга

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 128 кругов

3. Эстебан Окон («Альпин») — 65 кругов

4. Шарль Леклер («Феррари») — 50 кругов

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 26 кругов

6. Валттери Боттас («Мерседес») — 19 кругов

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4 круга

8. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2 круга.