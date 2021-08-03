Вильнёв: Боттас мог бы перейти в «Астон Мартин», а Стролл — в «Мерседес»

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями относительно будущего напарника пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По мнению Вильнёва, им мог бы стать канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл, сын бизнесмена Лоуренса Стролла, находящегося в хороших отношениях с руководителем немецкой команды Тото Вольфом.

«Мне кажется, что Боттас мог бы перейти в «Астон Мартин», Лэнс Стролл, в свою очередь, мог бы отправиться в «Мерседес». Мечта Стролла-старшего, очень близкого к Тото Вольфу, — увидеть, как его сын выигрывает чемпионат. Конечно, Хэмилтона не очень-то и устраивает Расселл как товарищ по команде. Лучше при себе иметь кого-нибудь вроде Боттаса — он Льюиса старается особо не беспокоить», — приводит слова Вильнёва Libero Quotidiano.