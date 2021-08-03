Нико Хюлькенберг может перейти в IndyCar, если в 2022 году не получит место в Формуле-1

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг провёл переговоры с Эдом Карпентером о месте в Ed Carpenter Racing в IndyCar в 2022 году. Об этом сообщает Racer. Карпентер является владельцем Ed Carpenter Racing. Нико перейдёт в IndyCar, если не станет основным пилотом в Формуле-1. В настоящее время Хюлькенберг является резервным пилотом команды «Астон Мартин».

По слухам, в следующем году немец может получить место в «Уильямсе» или в «Альфа Ромео».



В позапрошлом году в средствах массовой информации сообщалось, что Хюлькенберг может подписать контракт с Ed Carpenter Racing на неполном расписании, однако Нико принял решение остаться в Европе.



Ранее стало известно, что «Астон Мартин» практически наверняка подаст апелляцию на решение стюардов Гран-при Венгрии о дисквалификации Себастьяна Феттеля за то, что техническим комиссарам не удалось забрать образец топлива объёмом в один литр.