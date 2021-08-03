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Венгерский политик сравнил радужные кроссовки Феттеля с символикой нацистов

Венгерский политик сравнил радужные кроссовки Феттеля с символикой нацистов
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Тамаш Дойч, депутат Европарламента от Венгрии, подверг критике гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля за поддержку ЛГБТ-сообщества. Соответствующий пост он разместил на своей странице в «Фейсбуке». К нему он прикрепил фото радужных кроссовок, а также болельщиков на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, поднимающих руки в характерном нацистском приветствии. Кроме того, на изображении виднеется свастика.

«Немцы всегда понимали, как изображать политкорректные символы на спортивных соревнованиях. Мягко, культурно, по-европейски. Кто знает, поймёт. Вот и всё», – написал Дойч.

Феттель наряду с пилотом немецкой команды «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном ранее осудил недавно принятый в Венгрии закон о ЛГБТ.

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