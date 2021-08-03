Пуршер проведёт тесты за «Альфа Ромео». Тео называют конкурентом Шварцмана за место

Гонщик Формулы-2 Тео Пуршер впервые в карьере протестирует болид Формулы-1, сообщает Formula Scout. В среду, 4 августа, француз примет участие в частных тестах «Альфа Ромео», в рамках которых будет управлять болидом 2019 года C38 и тестировать 18-дюймовые шины «Пирелли», которые будут введены в Формуле-1 в 2022 году. Испытания пройдут на трассе «Хунгароринг», параллельно там будут проводиться шинные тесты других команд.



Пуршер входит в молодёжную программу «Заубера» — структуры, которая управляет командой «Альфа Ромео». На фоне успехов в Формуле-2 Тео называют одним из претендентов на место в «Альфа Ромео» в сезоне-2022. Одним из конкурентов Пуршера является россиянин Роберт Шварцман, входящий в академию «Феррари».