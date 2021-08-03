«Ред Булл» и «Феррари» подозревают «Мерседес» в незаконной прибавке в мощности мотора

Неожиданный рост мощности моторов «Мерседес» на Гран-при Великобритании и Гран-при Венгрии не остался незамеченным конкурентами немецких мотористов из «Ред Булл» и «Феррари», сообщает Auto Motor und Sport. У австрийцев и итальянцев появилось предположение насчёт того, как «Мерседесу» удаётся повышать скорость в определённые моменты Гран-при.



Согласно теории, «Мерседес» охлаждает воздушный коллектор, что позволяет двигателю выдавать большую мощность. Технический регламент позволяет подобное охлаждение с помощью сухого льда, который используют перед квалификационными попытками и стартом гонки, однако эффект ото льда быстро пропадает. Если же «Мерседес» охлаждает коллектор другим образом, то это относится к серой зоне правил или даже прямо их нарушает.



Специалисты обратили внимание, что Хэмилтон заметно быстрее Ферстаппена разгонялся на прямой к повороту «Копс» — это преимущество отнесли как раз к охлаждению коллектора. «Мерседес», однако, аргументировал проигрыш Ферстаппена тем, что в этот момент ERS силовой установки «Хонды» перезаряжалась, из-за чего не могла выдавать полную мощность.



Советник «Ред Булл» Хельмут Марко пообещал продолжить разбирательства по данному вопросу в дни Гран-при Бельгии.