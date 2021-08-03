Фернандо Алонсо: я действительно думал, что смогу выиграть Гран-при Венгрии

Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление на Гран-при Венгрии, сообщив, что рассчитывал занять место на подиуме или даже выиграть гонку. Незадолго до финиша Фернандо вёл борьбу с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, однако всё-таки пропустил его на четвёртое место.
«Я довольно быстро догнал Карлоса и Хэмилтона. У меня получалось устанавливать самые быстрые круги. Тогда мне казалось, что я смогу выиграть гонку. Я действительно так думал. Затем стало приходить понимание, что выиграть её будет всё-таки невозможно, но почему бы не обогнать Хэмилтона и Сайнса…
Но чтобы обогнать Карлоса на последнем повороте, не хватило скорости, особенно на прямой. Тогда мне казалось, что, если бы я был сразу за Карлосом с DRS, то смог бы финишировать четвёртым. По сути, я просто вёл борьбу, чтобы сохранить четвёртое место. Но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Алонсо RaceFans.
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