Мик Шумахер – о Гран-при Венгрии: не ожидал, что смогу так долго удерживать свою позицию

Пилот команды «Хаас» Мик Шумахер поделился впечатлениями от Гран-при Венгрии.
«Я не ожидал, что смогу так долго удерживать свою позицию, но рад, что мне это удавалось, что я получил возможность бороться с самыми быстрыми парнями. По ходу гонки мне пришлось дважды защищаться от Макса Ферстаппена, это будет полезным опытом для меня в будущем. Теперь я знаю, как выдерживать такой прессинг, поэтому считаю, что воскресенье сложилось для нас весьма позитивно.
После субботних неприятностей такие дни дают всем в команде какую-то надежду. Мы многому научились, нам будет о чём подумать и во время летнего перерыва, и когда мы начнём готовиться к Гран-при Бельгии», – цитирует Шумахера RaceFans.
На Гран-при Венгрии Шумахер закончил гонку на двенадцатом месте.
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