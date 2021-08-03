«Уильямс» расстался с Тиктумом после оскорблений в адрес Латифи

Британский гонщик Формулы-2 Дэниел Тиктум в очередной раз попал в неприятную ситуацию. Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что прекращает сотрудничество с Тиктумом, который являлся её резервным гонщиком. Официально причина столь резкого расставания не называется, однако очевидно, что к нему привели высказывания, которые позволил себе Тиктум несколько дней назад.
Во время стрима на сервисе Twitch Дэниел позволил себе резкие высказывания в адрес боевого пилота «Уильямса» Николаса Латифи. Тиктум пропел оскорбительный стишок в адрес Латифи, а на замечание пользователя, что Николас, в отличие от Дэниела, выступает в Ф-1, ответил: «Он старше меня и он заплатил, чтобы туда попасть». После этого Тиктум забанил пользователя.
Отметим, что на Гран-при Венгрии Формулы-1 Николас Латифи набрал свои первые очки в Формуле-1, заняв восьмое место, а с учётом дисквалификации Себастьяна Феттеля — седьмое.
Считалось, что у Тиктума есть теоретические шансы заменить в составе «Уильямса» Джорджа Расселла, однако теперь эта возможность исчезла.
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