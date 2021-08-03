Двигатель Леклера не подлежит восстановлению после аварии на Гран-при Венгрии

Двигатель на болиде Шарля Леклера не подлежит восстановлению после столкновения с пилотом «Астон Мартина» Лэнсом Строллом, сообщает официальный сайт «Феррари».
Напомним, что Лэнс Стролл врезался в Леклера на первом круге Гран-при Венгрии. Оба пилота преждевременно закончили гонку, Стролл получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии. В Скудерии признали, что, вероятнее всего, монегаску потребуется четвёртый двигатель в сезоне – это означает, что во второй половине сезона его ждёт штраф.
Леклер в нынешнем сезоне Формулы-1 набрал 80 очков и занимает седьмое место в таблице. Пилот один раз поднялся на подиум, когда занял второе место на Гран-при Великобритании. «Феррари» в данный момент делит третье место в Кубке конструкторов с «Маклареном».
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