Опубликовано видео аварии Мазепина и Райкконена на пит-лейне во время Гран-при Венгрии

Официальный «Твиттер» Формулы-1 показал столкновение пилота «Хааса» Никиты Мазепина и Кимми Райкконена из «Альфа-Ромео» на Гран-при Венгрии.

«Хаос на пит-лейне – это не единственное зрелище гоночного уик-энда в Венгрии», – гласит подпись под видео.

Напомним, что на первом круге гонки произошла авария с участием нескольких пилотов, из-за чего организаторы приняли решение отправить всех гонщиков в боксы и объявить красные флаги. Через несколько минут большинство пилотов стартовали с пит-лейна.

Во время рестарта россиянин Никита Мазепин врезался в Кими Райкконена и повредил машину. В результате этого инцидента пилот «Хааса» досрочно завершил гонку. Финский гонщик занял одиннадцатое место по итогам гонки. Однако дисквалификация Себастьяна Феттеля из «Астон Мартина» позволила подняться Райкконену на десятое место.