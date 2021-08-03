Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко: мы не уложимся в три двигателя за сезон

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал аварию, которая произошла в первом повороте Гран-при Венгрии.
«Мы испытали смесь разочарования, гнева, недоумения и небольшого отчаяния. Мы получили серьёзный ущерб за две последние гонки. Мы лидировали с комфортным преимуществом, а сейчас находимся в роли отстающих, у нас разрушено шасси, а также как минимум один мотор. У нас тяжёлая ситуация с двигателями, мы готовимся к штрафам с потерей позиций на старте. В данных обстоятельствах мы не уложимся в три двигателя за сезон. Звучит цинично, но причиной наших проблем стали гонщики «Мерседеса», вдобавок они ещё и извлекли из этого выгоду», – цитирует Марко F1-Insider.
Напомним, что Серхио Перес не смог досрочно завершил своё выступление, а Максу Ферстаппену пришлось всю гонку провести на повреждённом автомобиле.
Следует добавить что следующий Гран-при пройдёт в Бельгии. Вероятно, «Ред Булл» решит отбывать своё наказание именно там. Трасса «Спа-Франкоршам» одна из самых простых для обгонов, поэтому команды часто стараются именно на этом этапе получить штраф за дополнительные двигатели.
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