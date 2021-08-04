Марко прокомментировал жалобы Хэмилтона на Алонсо

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал поведение пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии. Хэмилтон пожаловался на опасное вождение со стороны пилота «Альпин» Фернандо Алонсо.

«Услышав радиопереговоры Хэмилтона в Венгрии во время его дуэли с Алонсо, я могу лишь покачать головой. Он пожаловался, что Алонсо действовал слишком рискованно в быстрых поворотах. Но почему Льюис не вспоминает, как он врезался в Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании?», – цитирует слова Марко F1-Insider.

Напомним, что Гран-при Венгрии Хэмилтон пришёл к финишу вторым. Фернандо Алонсо закончил гонку на пятом месте. Позднее оба гонщика поднялись на одно месте из-за дисквалификации немецкого пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.

«Ред-Булл» на данном Гран-при набрал только два очка, девятое место занял Макс Ферстаппен.