В «Мерседесе» назвали возможную причину проблем «Ред Булл» со скоростью

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о возможных причинах проблем австрийской команды «Ред Булл» со скоростью на Гран-при Венгрии. По мнению Шовлина, «быкам» мог помешать отказ от использования в субботу заднего антикрыла, обеспечивающего максимальную прижимную силу.

«Мы часто используем наше антикрыло с максимальным уровнем прижимной силы. Для нас странно, что здесь можно использовать какое-либо другое антикрыло, кроме самого большого.



Мы не утверждаем, что знаем, почему они приняли такое решение, но, возможно, «Ред Булл» не удалось с большим антикрылом найти нужный баланс, не хватало сцепления в передней части машины, вот им и пришлось сзади поставить другое.



В настоящее время у нас есть кое-какие небольшие разработки, кроме того, у нас был комплект обновлений в Сильверстоуне, и, похоже, они принесли нам пользу. Здесь наш болид работал хорошо с точки зрения поддержания температуры шин, с этим у нас всё в порядке. Честно говоря, сами удивлены этому. Сюрпризом стало и преимущество, которое у нас было», — приводит слова Шовлина GPFans.