Палмер подробно разобрал ошибку Боттаса на Гран-при Венгрии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт BBC Джолион Палмер проанализировал ошибку пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, которую он допустил во время воскресной гонки на Гран-при Венгрии.

«На Гран-при Венгрии было настолько сложно, насколько это вообще было возможным — весь уик-энд. А затем внезапно пошёл дождь. Поэтому оставалось лишь стартовать на промежуточной резине. В такой ситуации никто не мог почувствовать, как болид поведёт себя на скользкой трассе.

На старте гонки можно попытаться отыграть позиции, но есть риск испортить себе гонку. Тот, кто рискнёт в первом повороте может стать героем, а может — и злодеем, если что-то пойдёт не так. Именно это и произошло с Валттери Боттасом и Лэнсом Строллом.

На самом деле Боттас едва собирался рисковать. Тогда мне показалось, что он просто потерял концентрацию, после чего его с обеих сторон его прихватили Перес и Норрис. Когда Норрис обошёл его по внешней траектории, он подрезал Валттери и оказался прямо перед ним. Думаю, это был критический момент, когда Ботттас лишь на мгновение потерял концентрацию. Сначала он резко прибавил газу, а затем слишком поздно затормозил. Всё это в сочетании с грязным воздухом от находящегося впереди «Макларена» и поспособствовало его тарану Норриса.



Боттас находился на внутренней траектории, а потому ему нужно было действовать крайне осторожно — права на ошибку в такой ситуации нет. Если машина поедет прямо, то гарантированно врежется в кого-нибудь из соперников на повороте», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.