Главный моторист «Рено» покинет команду

Технический директор «Рено» по работе с двигателями Реми Таффен этим летом покинет команду. Об этом сообщает SoyMotor со ссылкой на Auto Hebdo.

Во французском коллективе Таффин проработал 22 года. Реми был одной из ключевых фигур в карьере нынешнего пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Во многом за счёт него австрийская команда «Ред Булл» добивалась успеха, когда применяла двигатели «Рено», которые разрабатывались под руководством Реми.



Уход специалиста связан с реструктуризацией «Рено». По сведениям источника, команду в скором времени покинут и другие специалисты.



Ранее Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление на Гран-при Венгрии, сообщив, что рассчитывал занять место на подиуме или даже выиграть гонку.