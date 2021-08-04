Главный моторист «Рено» покинет команду
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Технический директор «Рено» по работе с двигателями Реми Таффен этим летом покинет команду. Об этом сообщает SoyMotor со ссылкой на Auto Hebdo.
Во французском коллективе Таффин проработал 22 года. Реми был одной из ключевых фигур в карьере нынешнего пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Во многом за счёт него австрийская команда «Ред Булл» добивалась успеха, когда применяла двигатели «Рено», которые разрабатывались под руководством Реми.
Уход специалиста связан с реструктуризацией «Рено». По сведениям источника, команду в скором времени покинут и другие специалисты.
Ранее Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление на Гран-при Венгрии, сообщив, что рассчитывал занять место на подиуме или даже выиграть гонку.
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