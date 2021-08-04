В «Хонде» опровергли, что их мотор потерял мощность после указаний ФИА

В «Хонде» отрицают факт получения какой-либо технической директивы, целью которой являлось бы принуждение японского производителя работать с более низкими настройками мощности. Об этом сообщает Racingnews365.
Ранее издание Auto Motor und Sport выдвинуло версию, будто Международная автомобильная федерация (ФИА) в частном порядке выпустила подобную директиву конкретно для «Хонды». Случилось это якобы как ответная мера после представления японским производителем вторых силовых агрегатов в сезоне на Гран-при Франции — предполагалось, что ФИА не устраивала работа силовой установки по части использования накопленной энергии.
Не так давно руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр сообщил, что двигатели «Феррари» значительно уступают моторам «Мерседеса» и «Хонды».
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