Окон рассказал, как они со Строллом обсуждали предстоящий старт гонки в Венгрии

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон, одержавший победу на Гран-при Венгрии, признался, что перед гонкой общался с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом, обсуждая её старт. Оба, по словам Эстебана, любят гонки на скользкой трассе.
«Да, я поболтал с ним перед гонкой, потому что Лэнс — прекрасный стартующий. Пожалуй, он любит подобные условия так же сильно, как и я. Он сказал, что сейчас самое время уходить. Я рад, что он немного уступил мне дорогу. Поэтому, конечно, можно констатировать, что мне немного повезло.
Что касается трассы на Гран-при Венгрии, то она, безусловно, одна из самых моих любимых. Топ-2, может, даже на первом месте. А между тем многие пилоты её недолюбливают. Раньше я говорил команде, что результаты здесь у меня не лучшие, но вот это в прошлом», — приводит слова Окона Racingnews365.
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