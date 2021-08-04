Роберт Шварцман написал трогательный пост, посвящённый погибшему отцу
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Российский гонщик Формулы-2, пилот Академии «Феррари» Роберт Шварцман написал трогательный пост, посвящённый своему отцу, Михаилу, который скончался в апреле 2020 года на 53-м году жизни.
«Спасибо, что всегда поддерживаешь меня, пап. Всё ещё чувствую, что ты там, даришь мне силы каждый день», — написал Шварцман на своей странице в «Твиттере».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Роберта Шварцмана в «Твиттере».
Михаил Шварцман с 90-х годов занимался цветочным бизнесом и наряду с отцом являлся совладельцем крупной сети цветочных магазинов «Цветоптторг». После смерти Михаила президентом цветочной компании стал Роберт.
Именно Михаил отдал Роберта в автоспорт и всегда всячески его поддерживал.
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