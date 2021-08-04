Алонсо не увидел сходств между дуэлью с Хэмилтоном в Венгрии и битвой с Шумахером в 2005-м

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал жёсткую и напряжённую борьбу с Льюисом Хэмилтоном незадолго до финиша Гран-при Венгрии. После упорной обороны Алонсо всё-таки пропустил пилота «Мерседеса» на четвёртое место



«Он всегда допускал одни и те же ошибки в последних трёх поворотах. Я ждал, что он вырвется вперед, как он это сделал в случае Карлосом Сайнсом – для этого ему потребовался один круг. Именно столько я должен был продержаться», — приводит слова Алонсо GrandPX.news со ссылкой на DAZN.



Когда у Алонсо спросили, была ли похожа его дуэль с Хэмилтоном на противостояние с Михаэлем Шумахером в Имоле в 2005 году, он ответил отрицательно.



«Нет. Михаэль тогда был на три или четыре десятых быстрее меня, а у Хэмилтона в запасе было полторы секунды благодаря его болиду и ещё одна секунда или около того за счёт шин, так что в целом его преимущество можно оценить в две с половиной секунды», — сказал Алонсо.

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