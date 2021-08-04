Алонсо рассказал о своём сопернечестве с Хэмилтоном на Гран-при Венгрии

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о том, как он сдерживал Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Венгрии.



«Команда мне ничего не сообщила о борьбе лидеров, всю информацию ходе гонок я получал с больших экранов. Я понимал, что Эстебан сражался с Феттелем, они на два поворота опережали нас, и за 20 кругов до конца с учетом темпа Льюиса этого должно было хватить для победы», – цитирует испанца The Race.



Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн также отметил важную роль обороны испанца: «Если бы Хэмилтон обошёл Алонсо на первом же круге, как он обогнал до этого Карлоса Сайнса, то, уверен, что он бы смог догнать лидеров. Думаю, в этом нам бы скорее всего пришлось немного отступить, дали бы Окону DRS, чтобы облегчить оборону от Хэмилтона. Не знаю, смогли ли бы мы его сдержать.



Возможно, Эстебан заехал на пит-стоп одним из последних, так что шины были очень свежими. Он контролировал ситуацию на последнем отрезке, но мы не можем знать точно что бы произошло».



Напомним что на Гран-при Венгрии победу одержал Эстебан Окон из «Альпин», Алонсо и Хэмилтон заняли пятое и второе место соответственно, однако оба пилота поднялись в итоговом протоколе, после дисквалификации Феттеля.