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Зайдль рассказал, как сказались повреждения на болиде Риккардо на итоге Гран-при Венгрии

Зайдль рассказал, как сказались повреждения на болиде Риккардо на итоге Гран-при Венгрии
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, как повреждения болида Даниэля Риккардо сказались на его итоговом месте.

Напомним, что в начале гонки Риккардо столкнулся с Лэнсом Строллом из «Астон Мартина» и Шарлем Леклером из «Феррари».

«На машине Даниэля было сильно повреждено переднее крыло, так же как и дно перед задними колёсами. Ему просто не хватало скорости. Вероятно, он терял 7-8 десятых секунд с каждого круга из-за данной аварии. Вдобавок ко всему у него были проблемы с шинами под конец гонки. У Даниэля не было ни одного аргумента для борьбы за очки», — цитирует Зайдля Crash.

Риккардо также прокомментировал влияние повреждений на итоговый результат: «Повреждений было достаточно, чтобы сделать гонку слишком трудной. Когда я приближался к кому-то, то сразу терял прижимную силу. Мне больно за всю нашу команду. Это была сложная гонка для нас всех».

Напомним, что на Гран-при Венгрии Риккардо пришёл к финишу двенадцатым. Однако после дисквалификации Себастьяна Феттеля из «Астон Мартина» пилот поднялся на одну строчку.

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