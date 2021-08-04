Мексика может получить ещё один этап Формулы-1 с 2024 года

Мексиканский политик Антонио Перес Гарибай – отец гонщика «Ред Булл» Серхио Переса – ведёт переговоры с руководством Формулы-1 о проведении Гран-при Мексики в Канкуне с 2024 года.
При этом, страна не потеряет гонку в Мехико, а будет проводить сразу два Гран-при. Контракт на проведение Гран-при Мехико на автодроме братьев Родригес рассчитан до 2022 года, однако предположительно, столица Мексики сохранит право на проведение гонки и в последующие сезоны. Во время уик-энда в Венгрии Перес-старший общался с руководством Формулы-1, а также выложил в «инстаграм» фото с президентом Международной автомобильной федерации ФИА Жаном Тодтом с подписью «Хорошие новости для Канкуна-2024».
Позже он поделился деталями плана: «Это новый проект, мы начнём его с нуля. Наши планы были очень хорошо приняты Жаном Тодтом и Стефано Доменикали. Они сказали, что, первая гонка в Канкуне может пройти в 2024 году, когда Чеко станет чемпионом мира», – слова Переса The Drive со ссылкой на мексиканское издание Reforma.
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