Маттиа Бинотто: у нас собран лучший состав пилотов

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступление пилотов команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в нынешнем сезоне.

«У нас собран лучший состав пилотов. Карлос Сайнс идеально вписался в команду, он совершенствуется с каждой гонкой. Карлос сейчас является опорой для Леклера, благодаря этому Шарль может показывать свой максимум. «На данный момент они оба набрали не менее 80 очков, что просто показывает, насколько важно иметь двух быстрых пилотов. Мы будем очень весело проводить время с этими двумя парнями в будущем. Ради этого мы и подписали Сайнса», — цитирует Маттиа GP Blog.

Напомним, что на Гран-при Венгрии Карлос Сайнс пришел к финишу четвёртым, однако после дисквалификации Себастьяна Феттеля из «Астон Мартин» он поднялся на одну строчку. Шарль Леклер не смог закончить гонку. В данный момент «Феррари» занимает шестую строчку в Кубке конструкторов.