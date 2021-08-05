Источник: Валентино Росси принял решение завершить карьеру

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси принял решение завершить карьеру в мотогонках. Об этом сообщает The Race. Сегодня вечером в 17:15 мск будет проведена специальная пресс-конференция, где, как ожидается, Росси и объявит о своём намерении.

Ранее сообщалось, что Валентино после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC. Росси уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках «12 часов Абу-Даби», где одержал две победы в категории GTE-Am. Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны «Феррари». Потенциально он может оказаться в одном из экипажей «Феррари» в категории гиперкаров в 2023 году.



В MotoGP Валентино выступает с 2000 года.