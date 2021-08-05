Попов: Норрис после удара Боттаса вполнне мог зарядить и в Хэмилтона

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов высказался об ошибке пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, которую он допустил во время воскресной гонки на Гран-при Венгрии. Эта ошибка привела к столкновению — заезд пришлось остановить красными флагами.



«Знаете, я пересматривал тот старт с камер на машинах Боттаса и Норриса. Помните, мы вспоминали, как сам Льюис в своё время выбирал между Кубицей и Райкконеном – в Канаде. И вот есть момент с Ландо, когда он понял, что его поддели, и машину просто несёт. Тогда он зарядил в итоге в Макса, но вполне мог зарядить и в Льюиса.

И если бы это произошло, то у Валттери был бы не просто «приказ 66» (один из чрезвычайных приказов Великой армии Республики во вселенной «Звёздных войн». Согласно приказу джедаи были объявлены изменниками Республики и подлежали немедленному уничтожению. – прим. «Чемпионата»), а как раз, наоборот. Все бы сказали: «Вот, его уже точно убрали из команды, и он мстит» своему лидеру», – сказал Попов на своём YouTube-канале.