Попов: Норрис после удара Боттаса вполнне мог зарядить и в Хэмилтона

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов высказался об ошибке пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, которую он допустил во время воскресной гонки на Гран-при Венгрии. Эта ошибка привела к столкновению — заезд пришлось остановить красными флагами.
«Знаете, я пересматривал тот старт с камер на машинах Боттаса и Норриса. Помните, мы вспоминали, как сам Льюис в своё время выбирал между Кубицей и Райкконеном – в Канаде. И вот есть момент с Ландо, когда он понял, что его поддели, и машину просто несёт. Тогда он зарядил в итоге в Макса, но вполне мог зарядить и в Льюиса.
И если бы это произошло, то у Валттери был бы не просто «приказ 66» (один из чрезвычайных приказов Великой армии Республики во вселенной «Звёздных войн». Согласно приказу джедаи были объявлены изменниками Республики и подлежали немедленному уничтожению. – прим. «Чемпионата»), а как раз, наоборот. Все бы сказали: «Вот, его уже точно убрали из команды, и он мстит» своему лидеру», – сказал Попов на своём YouTube-канале.
- 5 августа 2021
-
14:30
-
13:54
-
12:24
-
11:56
-
10:52
-
00:13
- 4 августа 2021
-
23:16
-
22:02
-
20:54
-
20:05
-
18:59
-
18:01
-
17:12
-
15:48
-
15:28
-
14:42
-
13:43
-
12:36
-
11:19
-
10:00
-
00:17
- 3 августа 2021
-
23:04
-
20:54
-
20:22
-
19:25
-
18:49
-
18:12
-
17:09
-
15:59
-
15:01
-
14:56
-
14:07
-
13:58
-
13:56
-
13:54