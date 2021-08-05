В «Мерседесе» объяснили причину ошибки Боттаса на Гран-при Венгрии, вылившейся в аварию

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт объяснил основные причины неудачного старта пилота команды Валттери Боттаса во время воскресной гонки Гран-при Венгрии. В результате своих действий финн спровоцировал аварию.
«Следует иметь в виду, что условия для гонщиков были действительно сложными. Когда мы выезжали на стартовую решётку, шёл довольно сильный дождь. Но вскоре он прекратился, и к началу прогревочного круга было уже довольно сухо. Валттери тогда почувствовал, что сцепление шин довольно высокое. Однако затем дождь пошёл вновь, и уровень сцепления вновь поменялся.
Валттери полагал, что сцепление окажется больше, чем было на самом деле. В результате у него возникла сильная пробуксовка колёс, и старт получился именно таким. Он плохо стартовал и оказался зажат между соперниками.
Выбирая точку торможения, Валттери, к сожалению, затормозил слишком поздно и заблокировал передние колёса. Как итог — потеря сцепления с трассой. После гонки я общался с ним и могу сказать, что он действительно чувствует себя виноватым в произошедшем. Он сожалеет, что выбил соперников. Валттери извинился как перед командой, так и перед другими гонщиками. Разумеется, он не хотел, чтобы всё получилось именно так», — приводит слова Эллиотта Racingnews365.
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