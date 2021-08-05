Штайнер рассказал, что расстроило его в сходе Мазепина больше, чем шанс набрать очки
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил разочарование, что Никита Мазепин не смог получить дополнительные опыт в гонке Гран-при Венгрии.
«Больше всего мне жаль, что Никита пропустил ещё одну гонку, в которой мог многому научиться. Это беспокоит меня гораздо больше, чем потенциальные очки. Что случилось — то случилось, надеюсь, мы сделаем выводы.
Было обидно, потому что такие аварии не должны происходить, но иногда такое случается. Но, откровенно говоря, у нас было крайне маловероятным набрать очки даже без этой аварии», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.
Напомним, Никита Мазепин сошёл в момент рестарта, когда почти все пилоты поехали менять шины, и в болид Мазепина врезался выезжавший с пит-стопа Кими Райкконен.
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