Штайнер рассказал, что расстроило его в сходе Мазепина больше, чем шанс набрать очки

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил разочарование, что Никита Мазепин не смог получить дополнительные опыт в гонке Гран-при Венгрии.



«Больше всего мне жаль, что Никита пропустил ещё одну гонку, в которой мог многому научиться. Это беспокоит меня гораздо больше, чем потенциальные очки. Что случилось — то случилось, надеюсь, мы сделаем выводы.



Было обидно, потому что такие аварии не должны происходить, но иногда такое случается. Но, откровенно говоря, у нас было крайне маловероятным набрать очки даже без этой аварии», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.



Напомним, Никита Мазепин сошёл в момент рестарта, когда почти все пилоты поехали менять шины, и в болид Мазепина врезался выезжавший с пит-стопа Кими Райкконен.