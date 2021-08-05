«Астон Мартин» подал апелляцию на дисквалификацию Феттеля

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» подала апелляцию на решение стюардов Гран-при Венгрии о дисквалификации Себастьяна Феттеля за то, что техническим комиссарам не удалось забрать образец топлива объёмом в один литр.



Как сообщила пресс-служба команды, Феттель не получил никакого преимущества от возможного перерасхода топлива и это не было сделано умышленно. Кроме того, данные датчиков показали, что после гонки в машине находилось 1,74 литра топлива, что и позволило команде подать апелляцию.



В случае удовлетворения апелляции команды «Астон Мартин», Себастьяну Феттелю вернут вторую позицию по итогам Гран-при Венгрии, а Карлос Сайнс лишится подиума, на который он поднялся после удаления результата Феттеля из протокола.