«Астон Мартин» подал апелляцию на дисквалификацию Феттеля
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» подала апелляцию на решение стюардов Гран-при Венгрии о дисквалификации Себастьяна Феттеля за то, что техническим комиссарам не удалось забрать образец топлива объёмом в один литр.
Как сообщила пресс-служба команды, Феттель не получил никакого преимущества от возможного перерасхода топлива и это не было сделано умышленно. Кроме того, данные датчиков показали, что после гонки в машине находилось 1,74 литра топлива, что и позволило команде подать апелляцию.
В случае удовлетворения апелляции команды «Астон Мартин», Себастьяну Феттелю вернут вторую позицию по итогам Гран-при Венгрии, а Карлос Сайнс лишится подиума, на который он поднялся после удаления результата Феттеля из протокола.
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