У «Мерседеса» ещё будут обновления машины в нынешнем сезоне Формулы-1

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин сообщил, что команда планирует привезти ещё несколько небольших обновлений для машины после летнего перерыва.



«Нам ещё нужно оценить эффективность обновлений, но мы планируем привезти ещё несколько небольших новинок. Мы привезли комплект обновлений в Сильверстоун, и, похоже, это помогло нам прибавить. В Венгрии это помогло нам лучше держать шины в рабочем диапазоне и обеспечить правильный баланс машины. По правде говоря, мы удивлены этим. Это приятный сюрприз, но мы не ожидали, что получим такое преимущество», — приводит слова Эндрю Шовлина RacingNews365.



После 11 этапов чемпионата мира Льюис Хэмилтон лидирует в чемпионате с преимуществом в восемь очков над Максом Ферстаппеном. В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» достигло 12 очков.