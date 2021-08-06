Штайнер сомневается, что «Хаасу» удастся догнать «Уильямс» в сезоне-2021
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что его команде не по силам опередить «Уильямс» в Кубке конструкторов по итогам сезона.
«Шансы очень и очень малы. Я остаюсь реалистом. „Уильямс“ не ожидал, что добьётся такого успеха. Они хорошо поработали и оказались в нужном месте в нужное время. Это гонки. Поэтому я всегда говорю, что нужно сражаться изо всех сил. Так что они успели на раздачу очков, но я не стал бы спорить на деньги, что нам удастся опередить их по ходу сезона», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.
На Гран-при Венгрии «Уильямсу» удалось набрать сразу десять очков и опередить не только «Хаас», но и «Альфа Ромео» в турнирной таблице. «Хаас» остаётся единственной командой, так и не набравшей очки в сезоне-2021.
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