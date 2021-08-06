Тиктум не уверен, что завершит сезон в Формуле-2 после увольнения из академии «Уильямса»

Гонщик Формулы-2 Дэн Тиктум заявил, что не уверен, что сможет завершить сезон Формулы-2 после увольнения из академии «Уильямса».



«Я по-прежнему в Формуле-2. Закончу ли сезон? Зависит от спонсоров и денег. Нужно быть реалистом — вряд ли я пробьюсь в Формулу-1. Какая в таком случае конечная цель для спонсора? В Формуле-1 много политики и денег. Мне нужно было лучше играть в эти игры, но это сложно, такой уж у меня характер. Я не сдамся. Уверен, что буду где-то гоняться. Придёт время, и я перейду этот мост. Но надеюсь, что смогу продолжить выступать в Формуле-2 и закончить сезон, чтобы получить больше возможностей на следующий год», — сказал Дэн Тиктум на своём стриме.



Ранее стало известно, что команда Формулы-1 «Уильямс» прекратила сотрудничество с Тиктумом, который являлся её резервным гонщиком. Официально причина столь резкого расставания не называется, однако очевидно, что к нему привели высказывания про Николаса Латифи, которые позволил себе Тиктум несколько дней назад.



Напомним, на Гран-при Венгрии Формулы-1 Николас Латифи набрал свои первые очки, заняв после дисквалификации Феттеля седьмое место.