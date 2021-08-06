Вассёр рассказал о работе Райкконена на симуляторе команды

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что у Кими Райкконена по-прежнему есть мотивация на работу на благо команды.



«Кими стал самой настоящей основой нашей программы симулятора. Мы добились в этом больших успехов в последние месяцы, и Кими сыграл в этом ключевую роль. Когда мы просим Кими поработать на симуляторе с восьми часов утра — он приезжает ровно в восемь часов утра, при этом с улыбкой на лице», — приводит слова Фредерика Вассёра Formula1.co.uk.



Ранее сообщалось, что сезон-2021 может стать для Райкконена последним в Формуле-1. По слухам из паддока, команда планирует отказаться от продления контракта с финном, поскольку затраты на зарплату Райкконена не окупаются уровнем его выступлений.



В нынешнем сезоне Райкконен набрал два очка в личном зачёте чемпионата мира.