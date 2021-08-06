В продаже осталось менее 1000 билетов на Гран-при России Формулы-1

Компания «Росгонки», промоутер Гран-при России Формулы-1, сообщила, что продажи билетов на российский этап чемпионата мира 2021 года близятся к завершению.



В этом сезоне, как и в прошлом, согласована вместимость объекта «Сочи Автодром» на 50 процентов от общей заполняемости. С учётом этих ограничений в продаже на Гран-при России 2021 года осталось менее 1000 билетов. И по динамике продаж можно прогнозировать, что к понедельнику, 9 августа, билетов в наличии не останется и продажи официально будут закрыты.



Поэтому, если вы ещё не стали счастливым обладателем билета на «Королевские гонки» в Сочи, то, пока есть эта возможность, спешите приобрести билеты на сайте.



Напоминаем, Гран-при России пройдёт с 23 по 26 сентября. Вместе с этапом Формулы-1 «Сочи Автодром» также примет гонки Формулы-2.



А в Олимпийском парке с самого утра будет организована насыщенная программа с интерактивными площадками и яркая музыкальная программа вечером.



Концертную программу 24 сентября в пятницу откроет группа «Звери», в субботу продолжит «Би-2» с симфоническим оркестром, и в воскресенье, 26 сентября, завершит восьмой в истории Гран-при России Формулы-1 экстравагантный хитмейкер Иван Дорн.



Посещение всех концертов входит в стоимость билета на Гран-при Формулы-1.