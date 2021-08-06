Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон: наступает время для переговоров о месте на сезон-2022

Албон: наступает время для переговоров о месте на сезон-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что в настоящий момент наступило время для переговоров о его возможном возвращении в Формулу-1.

«Сейчас наступает время для переговоров. Но в моей ситуации всегда нужно быть открытым для других вариантов, таких как IndyCar или Формула-Е. Если будет шанс остаться в семье «Ред Булл», то я обязательно им воспользуюсь», — приводит слова Албона GrandPX.news.

В сезоне-2021 Александер Албон выполняет роль резервного пилота «Ред Булл», совмещая её с работой на симуляторе и выступлениями в DTM в составе команды австрийского концерна. В DTM после четырёх гонок сезона Александер занимает пятое место в личном зачёте, завоевав один подиум в ходе сезона. При этом Албон уступает своему напарнику Лиаму Лоусону — новозеландец занимает вторую позицию в личном зачёте.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021