Албон: наступает время для переговоров о месте на сезон-2022

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что в настоящий момент наступило время для переговоров о его возможном возвращении в Формулу-1.
«Сейчас наступает время для переговоров. Но в моей ситуации всегда нужно быть открытым для других вариантов, таких как IndyCar или Формула-Е. Если будет шанс остаться в семье «Ред Булл», то я обязательно им воспользуюсь», — приводит слова Албона GrandPX.news.
В сезоне-2021 Александер Албон выполняет роль резервного пилота «Ред Булл», совмещая её с работой на симуляторе и выступлениями в DTM в составе команды австрийского концерна. В DTM после четырёх гонок сезона Александер занимает пятое место в личном зачёте, завоевав один подиум в ходе сезона. При этом Албон уступает своему напарнику Лиаму Лоусону — новозеландец занимает вторую позицию в личном зачёте.
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